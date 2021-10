Volwassenen aan de lego: deze 18+ bouwsets willen we maken

LEGO is echt niet alleen voor kinderen. Dat bewijst het Deense merk met de speciale 18+ bouwsets, bedoeld voor volwassenen dus.

Bouw een Disney-kasteel, een Volkswagen T2 kampeerbus of het kasteel Zweinstein uit Harry Potter. Zet een vleugelpiano in elkaar, maak een boekwinkel of vervang je verwelkte plant voor een LEGO-variant. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een bouwpakket van. Leuk, al die creaties, maar het gaat uiteindelijk om het bouwen zelf, natuurlijk.

En dat bouwen, daar ben je wat uren mee zoet. De meeste sets tellen duizenden stukjes. Zo bestaat de boekwinkel uit 2504 stenen, het Disney-kasteel uit 4080 stukjes en wil je er echt een groot project van maken, dan ga je het voor het kasteel Zweinstein met maar liefst 6020 stenen. Er hangt wel een flink prijskaartje aan, de meeste bouwsets kosten boven de € 300.

Groot, groter, grootst

Onlangs onthulde LEGO zijn grootste set ooit voor volwassenen: een replica van de Titanic. Het schip, dat € 629,99 kost, telt meer dan 9000 steentjes en is 1,3 meter lang. De bouwset is beschikbaar vanaf 1 november 2021.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie LEGO