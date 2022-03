Een kijkje in de journal van… Flow’s Rachel

Lege pagina’s vullen met verhalen, knipsels, foto’s en tekeningen. Werken in een journal kan heel ontspannend werken. Verschillende mensen gingen je al voor, ze delen een aantal van hun pagina’s. Deze keer Flow’s Rachel.

Na een aantal journals van verschillende illustratoren leek het me ook leuk om mijn eigen journal te delen. Ik vind het heerlijk om, voordat ik ergens heen ga, inspiratie op te plakken en op zoek te gaan naar gezellige plekken. Na mijn vakantie plak ik dan van alles in samen met foto’s.

Wat maakt het werken in een journal zo fijn?

“Ik vond het in het begin best spannend om in een lege journal te beginnen. Ik had het gevoel dat er zo veel mis kon gaan. Maar aan de andere kant heb ik een enorme liefde voor plakboeken en afgedrukte foto’s, dus wilde ik graag aan de slag. Nadat ik een beetje ging rondkijken op Pinterest ben ik maar gewoon begonnen. Ik tekende, plakte foto’s, verzamelde leuke plekken en schreef kleine verhalen. Voor mij is mijn journal een verzameling van herinneringen. Natuurlijk kun je foto’s kijken op je laptop of telefoon, maar door mijn boekje bladeren (dat inmiddels bijna uit elkaar valt), geeft me zo’n fijn gevoel. Het zijn niet alleen de foto’s, maar ook de bonnetjes, munten, theezakjes en kaarten die ik bewaard heb. Het brengt me weer even helemaal terug naar die plek en dat moment.”

Wat staat er allemaal in?

“Voordat ik op vakantie ga, kijk ik alvast even rond wat voor een leuke plekjes er zijn. Sommige mensen laten dat liever aan het toeval over, wat ik ook helemaal begrijp, maar ik geniet juist van deze voorpret. Ik print een aantal foto’s uit van Pinterest, schrijf adressen op en vul zo een aantal pagina’s ter inspiratie. Tijdens mijn vakantie neem ik van alles mee: geld (wanneer ik buiten de EU ben), bonnetjes, stickers, kaarten of broodzakjes. Bij terugkomst zoek ik al mijn foto’s uit en laat ik ze afdrukken als polaroid. Ik neem lekker de tijd om te knippen en te plakken en zo beleef ik de vakantie nog een keer.

Ik ben nu ook in een ander kleine journal begonnen. Daarin plak ik af en toe een polaroidfoto met een bijschrift. Bijvoorbeeld van toen ik een keer ging lunchen met mijn opa en oma, of van toen ik een pluktuin in de buurt ontdekte. Dat soort kleine en mooie gebeurtenissen zijn ook heel leuk om in te plakken.”

Tips van mij:

“Ik ben geen illustrator of kunstenaar, maar het fijne is dat je dat helemaal niet hoeft te zijn om in een journal te werken. Het is een kwestie van gewoon beginnen. Dan zul je (misschien) zien dat het heel fijn en ontspannend kan zijn. Ik zie ook echt wel verschil tussen de eerste en laatste pagina’s van een journal. Nu ik terugkijk, zou ik dingen anders gedaan hebben, maar dat geeft niets. Dat is het voordeel van je eigen journal: je kunt doen wat je wil, niets is fout. Het proces en de veranderingen zien is juist wat het zo mooi maakt.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetje