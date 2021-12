Een kijkje in de journal van… illustrator Femme ter Haar

Lege pagina’s vullen met verhalen, knipsels, foto’s en tekeningen. Werken in een journal kan heel ontspannend werken. Verschillende mensen gingen je al voor, ze delen een aantal van hun pagina’s. Illustrator Femme ter Haar houdt al jaren een journal bij. Ze zijn gevuld met van alles: tekeningen, schrijfsels, lijstjes, snoeppapiertjes en songteksten.

Wat maakt het werken in een journal voor jou zo fijn?

“Mijn journal is een speeltuin, een plek waar ik kan spelen met vormen en kleuren zonder dat iets gelijk ‘af’ of ‘goed’ hoeft te zijn. Het is een manier om mijn creatieve spieren soepel te houden en dingen te maken zonder dat ik er al te lang over heb nagedacht. Daarnaast is het een fijne manier om dingen die gebeuren vast te leggen. Als ik dat niet doe, heb ik vaak het gevoel dat ik veel vergeet. Het is een heel fijn idee dat ik een hele stapel boekjes in de kast heb liggen waar ik doorheen kan bladeren. Ik weet vaak nog precies waar ik was toen ik bepaalde dingen tekende of opschreef.”

Wat maak je allemaal in je journal?

“Echt van alles en nog wat. Vroeger was het vooral een soort dagboek, een verzameling van tekeningen, schrijfsels, lijstjes, snoeppapiertjes, songteksten, noem maar op. Tegenwoordig is mijn journal ook wel echt een schetsboek, een plek om vrij werk te maken en ideeën uit te proberen. Ik maak ook veel locatie-tekeningen, die me helpen om beter te kijken naar de wereld om me heen.”

Hoe en waarom ben jij gestart met een journal?

“Dat begon op de middelbare school. Tijdens de kunstlessen werden we gestimuleerd om ons proces vast te leggen in een dummy. Stiekem vond ik het werken in die dummy altijd veel leuker dan het maken van het uiteindelijke werk. Werken in een schetsboek/journal is heel tactiel, en het is niet erg als pagina’s bobbelen of beschadigen. Ik houd van het creatieve universum dat daardoor ontstaat. Daarna ben ik altijd door blijven gaan met journalen. Mijn journals zijn inmiddels een onmisbaar onderdeel van mijn maakproces.”

Welke tips zou je mensen mee willen geven die een journal willen starten? “Maak je boekjes helemaal vol! Door te focussen op het vullen van heel het boekje gaat het over kwantiteit in plaats van kwaliteit, wat er bij mij voor zorgt dat ik veel vrijer en meer onbevangen kan werken. En het geeft veel meer voldoening om een schetsboek helemaal vol te tekenen, dan om steeds halverwege op te geven.”

