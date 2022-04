Een kijkje in de journal van… illustrator Jessica Smith

Lege pagina’s vullen met verhalen, knipsels, foto’s en tekeningen. Werken in een journal kan heel ontspannend werken. Verschillende mensen gingen je al voor, ze delen een aantal van hun pagina’s.

Wat maakt het werken in een journal zo fijn? “Voor mij is het werken in een schetsboek of journal zo fijn, omdat ik het gevoel heb dat ik niet zo kieskeurig hoef te zijn en veel nieuwe dingen kan proberen zonder verwachtingen. Veel van mijn meer afgewerkte werk is erg netjes, en ik hou er echt van om gewoon een beetje rommeliger en vrijer te kunnen zijn.”

Wat maak je allemaal in je journal?

“Ik bewaar mijn schetsboek voor dingen waar ik me minder comfortabel bij voel, zodat ik kan oefenen. Ik ben vorig jaar begonnen met het regelmatig bijhouden van een schetsboek maar heb sindsdien niet meer teruggekeken. Het is datgene dat me geholpen heeft vertrouwen te krijgen in het tekenen van landschappen.”

Hoe en waarom ben jij gestart met een journal?

“Ik ben begonnen met een schetsboek, omdat ik een paar gebieden en onderwerpen had die ik echt moest oefenen. Een schetsboek leek me de beste manier om dit in te doen. In september bracht ik een week door in Cornwall met mijn gezin en vulde ik een heel journal met landschappen en scènes, een van de gebieden waarin ik me wilde verbeteren.”

Welke tips zou je mensen willen meegeven die een journal willen starten?



“Begin gewoon. Vul de eerste paar pagina’s. Veel mensen beginnen er volgens mij niet aan, omdat ze het starten lastig vinden. Wanneer dit achter de rug is, zal het je bemoedigen om door te gaan. Je zou zelfs een onderwerp voor een schetsboek kunnen kiezen, zodat je weet wat je gaat maken en je het ‘niet weten wat te tekenen’-gevoel wegneemt.”

Meer lezen

Interview Rachel Vieth Illustraties en fotografie Jessica Smith