Een kleine ode aan sticky notes

Sticky notes: ineens zien we ze overal en kregen deze handige briefjes met kleefrand ook een andere rol.

Steeds vaker duiken ze op om ­een politiek standpunt te verduidelijken. Zo demonstreerden inwoners van Hongkong met lege sticky notes tegen de omstreden veiligheidswet. Ze ­hingen onder meer aan de muur in cafés die sympathiseerden met de protest-beweging. En nadat Trump de verkiezingen won in 2016 plakten ­duizenden New Yorkers notes vol liefde, angst en hoop op de muren van het metrostation.

Sticky notes in de vorm van een blad

Illustrator Kay van Bellen kwam erachter dat de kleine notes nog een andere functie kunnen hebben. Namelijk: ze zijn de perfecte tableautjes om op te tekenen. Tijdens de vele Zoom-meetings die Kay van Bellen het afgelopen jaar bijwoonde, maakte ze mini-portretten van collega’s, ­familie en vrienden op post-its. Dat bracht ons op het idee om voor Flow Magazine onze eigen sticky notes te maken in de vorm van een blad. Deze zitten als extraatje in Flow 7.

Meer lezen?

Fotografie Kyle Glenn/Unsplash.com