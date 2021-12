Een origineel cadeautje voor de feestdagen: maak zelf een haarband

Een zelfgemaakt cadeautje kost weinig, is duurzaam en geeft een persoonlijk karakter aan je geschenk. Deze gedrapeerde haarband is net even anders en kost evengoed maar een uurtje om te maken.

Het enige wat je moet weten is de hoofdomvang van degene voor wie de haarband is (er zijn vást wel manieren om daar onopgemerkt achter te komen). Gebruik een gebreide (rekbare) stof of zelfs twee verschillende stofjes. Ook kun je de haarband op twee manieren dragen: met de drapering bovenop of met het bandje bovenop.

Wat heb je nodig:

De basisbenodigdheden om te naaien.

Twee banen stof van 8 centimeter x ‘je hoofdomvang’ plus 3 centimeter extra voor de lengte. Knip de stof in de breedte voor extra rek of in de lengte voor iets minder rek.

Een lapje stof van 12 x 5 centimeter voor de afwerking.

Werkwijze:

Vouw de stof met de goede kanten naar binnen gekeerd dubbel en speld de haarband langs de lange kant aan elkaar. Stik die naad met een rechte steek en daarna nog een keer met een zigzagsteek dicht tegen het eerste stiksel aan of één keer met een lockmachine. (Zie ook onderstaande truc om de band te keren.) (Sushistokjes gebruiken kan ook.)

Trek de binnenkant naar buiten.

Een truc om niet al te smalle banden binnenstebuiten te keren

Vouw de stof dubbel, maar leg nu langs de binnenkant, tegen de stofvouw aan een koordje of bandje dat je aan één uiteinde mee vast speld en stikt, gelijk met de lange zijkant.

Trek vervolgens het bandje zo naar je toe, dat het uiteinde waar het bandje aan vastzit, jouw richting opgaat. Soms moet je deze manoeuvre een beetje op gang helpen. Trek de stof dan rondom het begin wat naar buiten, blijf licht trekken en ineens trek je zo de band in één keer naar buiten.

Knip het bandje zo dicht mogelijk tegen het uiteinde van de band af en gebruik het voor de tweede band.

Pers de banden plat en leg de ene helft dubbelgevouwen voor je en trek de andere erdoorheen waardoor het gedrapeerde effect kan ontstaan.

Pas de band af met in elke hand twee banden op elkaar zodat er vier uiteinden op elkaar komen te liggen. Zorg dat de banden prettig strak om je hoofd zitten en niet wegwaaien bij een beetje tegenwind.

Zigzag in één keer de vier banden aan elkaar.

Pers het lapje stof van 12 x 5 centimeter plat.

Wikkel het middenachter strak of wat minder strak (voor meer of minder plooitjes) om het stiksel heen en naai het met de hand aan de binnenkant met kleine steekjes vast.

