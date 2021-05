Fotograaf Danique van Kesteren over de coverfoto van Flow 5

Op de cover van Flow 5 staat een foto van een oog, gemaakt door Danique van Kesteren. We vroegen haar naar het verhaal achter de foto.

Wie staat er op de foto?

“Deze foto maakte ik tijdens een shoot samen met een koppel; Lize en Julian. We stonden in de gang, op het punt om afscheid te nemen, toen dit mooie licht in het oog van Lize viel. Ik maakte snel nog een foto, de laatste van het rolletje.”

Schiet je al je foto’s met een analoge fotocamera?

“Nee, ik werk ook vaak met een digitale, vooral tijdens opdrachten in teamverband. Voor mijn persoonlijke werk schiet ik wel het liefst alleen analoog.”

Vind je het spannend dat je dan tijdens de shoot niet weet hoe de foto’s geworden zijn?

“Nee, eigenlijk niet. Ik vind het juist een van de mooiste dingen aan het proces: het vertrouwen op je eigen kunnen, precisie en geduld, en de fijne, sfeervolle happy accidents.”

Wat vind jij wat ogen zeggen over iemand?

“Er wordt niet voor niets gezegd dat ogen kunnen spreken. Ze weerspiegelen niet alleen licht, ze kunnen ook veel mysterie dragen en emotie tonen. Ze kunnen zacht zijn of vuur spuwen. Ze kunnen je aantrekken of angst inboezemen. En daarnaast bepalen ze ook nog eens hoe iemand de wereld ziet.”

Waar ben je op dit moment mee bezig?

“Momenteel ben ik vooral met een aantal commerciële opdrachten bezig en wacht ik (on)geduldig tot de grenzen weer opengaan, zodat ik weer op pad kan om nieuw werk te schieten. Daarnaast sta ik aan het begin van een heel spannend persoonlijk project: mijn eerste fotografieboek.”

Interview Rachel Vieth Fotografie Danique van Kesteren