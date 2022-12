Gezocht: divers journalistiek talent

In februari start DPG Media, de uitgeverij waartoe ook Flow behoort, met de tweede editie van het Traineeship (divers) journalistiek talent.

Ben jij nieuwsgierig en kun je als geen ander verhalen vertellen? Heb jij er nooit bij stilgestaan om de journalistiek in te gaan terwijl je er misschien wel geknipt voor bent? Dan is dit misschien iets voor jou.

Tijdens dit traineeship werk je zes maanden lang een dag per week op diverse redacties (en ja dat kan ook de Flow redactie zijn!) en leer je vanalles over redacties, journalistiek, kranten en tijdschriften, online content en meer. Het idee is dat je het traineeship naast je bestaande werk volgt, en zo kijkt of werken in de media bij je past. Afgelopen jaar begonnen de eerste tien trainees aan dit traject, en hier vertellen zij er meer over.

Wil je er meer over weten of je aanmelden? Kijk dan hier.

Illustratie Léa le Pivert