Busy hands, quiet mind: Heidi organiseert creatieve retreats

Grafisch vormgever Heidi Smets woont in Amsterdam en organiseert creatieve retreats. Ze vertelt over haar creatieve werk in Flow 8.

Wat ben je aan het doen?

“Als ik iets met mijn handen maak, raakt mijn hoofd leeg. Of ik nu aan de slag ga met keramiek, zeefdrukken of blockprinten: ik vergeet de tijd. Van 2002 tot 2018 woonde ik met mijn Amerikaanse man in Seattle, waar ik een grafische opleiding deed. Ik geniet van mijn werk als grafisch vormgever, maar zit wel veel achter de computer. We waren net terug in Nederland toen ik een weekje wilde relaxen door een craft te leren, maar ik vond alleen yoga- en mindfulnessretraites. Uiteindelijk reisde ik voor een keramiekvakantie af naar Frankrijk. Ik dacht: dit moet toch anders kunnen? Meer van deze tijd? Eenmaal thuis besloot ik zelf design- en craftretreats te gaan organiseren.”

Wat wilde je anders doen?

“Ik vind het jammer als je in een workshop alleen kopieert: ‘Klei deze mok maar na.’ Juist met het vinden van je eigen stijl ontwikkel je je creativiteit. Daar is veel aandacht voor in mijn workshops: wat wil je maken? Die creatieve flow vind ik belangrijk.”

Hoe ben je begonnen?

“Voordat ik naar Amerika verhuisde, was ik reisleider. De organisatie is voor mij dus geen probleem. Ik barstte meteen van de ideeën en bereidde in India mijn eerste blockprint-­reis voor. Blockprinten is een Indiase craft waarbij je een stof bedrukt met grote houten stempels. Ik wil mensen graag meenemen naar het land waar het ambacht vandaan komt. Tijdens mijn bezoeken aan Cuba had ik ook al een reis rond analoge druktechnieken bedacht, die daar nog springlevend zijn. Toen reizen er door de pandemie voorlopig niet in zat, begon ik klein met mini-retreats in Nederland op een mooie locatie, zoals de Hoorneboeg in Hilversum. Ik organiseer ze samen met een kunstenaar, die ik op deze manier een platform geef.”

En loopt het?

“Tot nu toe zitten veel creatieve retreats steeds binnen een paar dagen vol. De behoefte is er dus. Hoewel het organiseren natuurlijk iets heel anders is dan zelf met mijn handen aan de slag gaan, geniet ik enorm van het begeleiden van de mensen die lekker slow bezig zijn en daarna compleet ontspannen weer naar huis gaan.”

Interview Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker