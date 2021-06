Illustrator Alja Horvat maakte met haar prints een eigen modecollectie

Illustrator Alja Horvat uit Slovenië maakt regelmatig illustraties voor Flow. Met haar illustraties bedacht ze nu een eigen modecollectie geïnspireerd op vintage kleding uit de jaren zestig en zeventig.

Alja, je bent illustrator maar hebt nu je eigen kledingcollectie gemaakt. Hoe is dat gegaan?

“Ik had al precies in gedachten hoe de kleding eruit zou komen te zijn, daarom begon ik met het maken van de prints die op de kleding zou komen. Ik maakte schetsen en met mijn technical designer keek ik naar de patronen die nodig waren om de kledingstukken te maken. We bestelden stof en probeerden een aantal stuks uit. Nadat ik de proefjes had gemaakt, heb ik nog een aantal dingen veranderd en toen kon het echt gefabriceerd worden.

Als kunstenaar wil ik graag voor de volle honderd procent betrokken zijn bij iets wat ik maak. Daarom wilde ik niet alleen het kledingontwerp maken, maar ook zelf het patroon bedenken. Dat maakt mijn merk speciaal en uniek.”

Heb je altijd al kleding willen ontwerpen, of is dat iets van de laatste tijd?

“Ik ben gestart met illustreren toen ik nog op school zat en bij mijn eerste baan maakte ik prints voor verschillende merken. Nadat ik het werk van Josef Frank en William Morris had gezien, wilde ik niets liever dan producten en kleding kleurrijker maken. Ik heb vaker samengewerkt met modeprojecten, maar als tiener droomde ik er al van een modecollectie te hebben met mijn eigen ontwerpen en prints. Ik heb zelfs even getwijfeld of ik de fashion design ging studeren, maar heb dat niet gedaan.”

Jouw eigen prints staan nu op de stof. Hoe werkt dit?

“De stoffen zijn digitaal geprint. Ik stuur een bedrijf dat voor mij print de documenten en vertel hen hoe vaak iets gedrukt moet worden. Je zou er eventueel ook voor kunnen kiezen de prints te drukken met een zeefdruk op de stof. Helaas is dat voor mijn prints, met verschillende kleuren, erg duur.”

Hoe zorg je ervoor dat je kleding duurzaam gemaakt wordt?

“De kleding wordt gemaakt in een kleine fabriek. Het is een familiebedrijf in Slovenië. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen in de productieketen goed betaald en eerlijk behandeld wordt. Om verspilling te voorkomen worden de kledingstukken in kleine oplages gemaakt. Wanneer iets uitverkocht is, kun je een pre-order bestellen. Zoals ik vertelde zijn de stoffen digitaal geprint. De drukkerij die voor mij print gebruikt een energiezuinige technologie. Daarmee kunnen ze op verzoek printen, zodat er weinig onnodig afval ontstaat. Daarnaast gebruiken ze printers met biologisch afbreekbare inkt en milieuvriendelijke kleurstoffen op waterbasis.”

Heb je tips voor mensen die net als jij een eigen modecollectie willen maken?

“Ga ervoor. Als dit is wat je wilt, dan zal je het hele proces heel interessant vinden en zal het veel voldoening geven. Doe daarnaast eerst goed onderzoek: kijk waar je goede fabrikanten vindt en check de kosten. Als je nog geen ervaring hebt met het maken van een modecollectie, schakel dan de hulp in van een fashion designer. Het was voor mij tot nu toe de meest uitdagende ervaring binnen mijn carrière, maar het heeft me heel gelukkig gemaakt.”

Interview Rachel Vieth Fotografie Alja Horvat