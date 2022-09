Ilse bouwt een camper #5: handige sites en video’s (waar ik echt niet zonder kon)

Met een omgebouwde bus Europa door (en festivals af) was altijd al een droom van Flow’s Ilse Savenije. Maar eerst moet die camper nog gebouwd worden. In deze serie beschrijft ze het stap voor stap. Deze keer, lekker praktisch: sites, YouTube-kanalen en tips.

Heel kort door de bocht, een camper bouwen voelt voor mij ongeveer zo: vijftig procent mentale hobbels (uitzoekstress, administratief gedoe, gedemotiveerd raken bij tegenslag) versus vijftig procent doen – en daarna tevreden aftikken. Om andere zelfbouwers wat van die eerste vijftig procent te besparen en extra snel door te crossen naar de tweede vijftig, hier wat lijstjes met sites waar ik veel aan heb gehad, plus nog meer tips na inmiddels een jaar in de weer te zijn geweest.

Veel tot niks heb ik overigens zelf bedacht. Want dat is het voordeel van deze digitale tijd: wat je ook wilt leren, doen of uitzoeken, een ander is je waarschijnlijk al eens voorgegaan – en deelt z’n ervaringen online. Dat maakt denk ik ook dat veel meer mensen überhaupt aan zelf een camper bouwen beginnen. Een paar decennia geleden, pre-internet, was dit voor velen van ‘ons’ amateurs waarschijnlijk niet echt een optie geweest.

3x YouTube-kanalen

2x sites

Ook van by Nomads: hun e-books en community/e-courses over allerlei onderdelen van het bouwen van een camper. Een deel is gratis te downloaden, een ander deel voor ook niet zoveel geld te bekijken, en er staat ontzettend veel handigs in, zoals over het papierwerk en elektra. Al je uitzoekwerk bij elkaar dus.

Op Huisopwielen.com vind je blogs en producten als zonnepanelen, maar je kunt via hen ook een werkplaats vinden – mocht je daar naar op zoek zijn.

3x Facebook-groepen

4x tips

Maak foto’s van elke stap die je doet, zodat je later altijd weet wat er verscholen zit onder je nieuwe laag isolatie, vilt, hout of ander materiaal dat je inbouwt. Zo kun je altijd terugzoeken waar een gaatje of schroefje zit, mocht dat nodig zijn bij het bevestigen van de volgende stap. Ik heb foto’s van elke wand en hoek van de bus in elke fase, en ik heb ze vaak nodig gehad.

Klinkt logisch, maar is ook waar wanneer het onnodig lijkt: meet álles op voordat je iets doet. Met een auto of bus kun je nergens vanuit gaan, de ene kant zegt niets over de andere kant, in elk stukje bus kan een uitzondering of bolling of wat dan ook zitten. Dat een spant achterin de bus een bepaalde hoogte heeft, betekent niet dat diezelfde spant voorin op dezelfde hoogte uitkomt. Links zegt niets over rechts, boven is anders dan beneden. Het zal je verbazen.

Veel dingen in een DIY-camper hoeven niet per se in nieuwstaat en dus nieuw of duur te zijn. Gordijnen, lattenbodems, vouwfietsen, een ‘nieuwe’ stoel: op Marktplaats en in de kringloop vind je een hoop.

Wat betreft gereedschap: leen van familie of buren, maar schaf ook vooral aan wat nodig is, want met goed gereedschap kom je een eind verder. Ook hier is Marktplaats goed voor, net als Peerby, een plek om spullen te lenen of huren van mensen in je buurt.

Eigenlijk kun je alles vinden door gewoon maar te googelen. Heel veel te googelen. En daarna te doen, en af te tikken.

Meer lezen

Tekst en foto’s Ilse Savenije Fotografie portret Danique van Kesteren