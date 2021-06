Illustrator Jane Cabrera maakt muurschilderingen van planten

Jane Cabrera is schrijver, illustrator en kunstenaar. Ze maakt graag muurschilderingen van planten en woont in Devon, Engeland. In Flow 4 vertelt ze hoe het gaat.

Hoe gaat het met je?

“Hoe ik me voel, is een mix van hoopvol, bezorgd, dankbaar en heel moe.”

Wilde je altijd al kunstenaar worden?

“Ja, of detective. Voor beide moet je de wereld kunnen observeren. Ik organiseerde als kind altijd mini-tentoonstellinkjes en dan moest mijn broertje geld betalen om naar mijn tekeningen te kijken. Ik was een verlegen meisje; tekenen was mijn toevluchtsoord. Daar had ik controle over en het voelde veilig. Op school verveelde ik me meestal, behalve tijdens de tekenles. Dan kon ik vluchten in mijn fantasie. Ik denk dat het klopt wat ze zeggen: verveling is goed voor de creativiteit.”

Wat vind je het fijnste aan je werk?

“Ik hou van de creativiteit en loop altijd over van de ideeën. Inspiratie vind ik in van alles: boeken, Instagram, films, mensen, de natuur of gewoon dagdromen. Ik kijk altijd uit naar het volgende boek of project, en ben dankbaar dat ik mijn brood ermee kan verdienen.”

Wat inspireerde je tot het maken van muurschilderingen?

“Ik wilde op groter formaat schilderen en minder thuis zitten. Ik doe het pas een paar jaar; het is een soort bijbaan naast het maken van kinderboeken. Voor de muurschilderingen is de natuur mijn grootste inspiratiebron. De tekenstijl is heel anders dan die in mijn boeken. Het is fijn om zo de natuur naar binnen te kunnen brengen. In de toekomst wil ik graag meer gaan reizen – en dan zie ik voor me dat ik onderweg alles met planten beschilder.”

Welke onderdelen van je werk vind je lastig?

“Zelfstandig ondernemer zijn is soms moeilijk, maar het geeft me ook de vrijheid om mijn werk rond het moeder-zijn te plannen en een goede werk-privébalans te houden. Ik probeer me geen zorgen te maken over dat ik misschien geen werk meer krijg of dat ik niet goed genoeg ben. En ik vergelijk mezelf zo min mogelijk met al die fantastische talenten op Instagram.”

Werk je veel?

“Ja. Ik heb meestal wel een idee wat ik op een dag af wil hebben, maar het is vrij los. Ik vind het fijn om naar een deadline toe te werken en zorg er altijd voor dat ik die haal. Maar als ik gestrest ben, leg ik het werk neer en ga ik naar buiten. Ik begin mijn dag vaak met yoga en vind het heerlijk om in mijn tuin rond te scharrelen of te lezen. Ik ben ook graag in het bos, of ga even zwemmen in de rivier.”

Meer lezen?

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Jane Cabrera