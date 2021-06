Kim, Lianne en Ellen beginnen samen een coworking space in Alkmaar

Kim, Lianne en Ellen kwamen er na het vele thuiswerken achter dat samenwerken in een kantoor vaak veel leuker is. Ze maakten samen de coworking space @keet in Alkmaar waar mensen uit verschillende branches welkom zijn.

Wat zijn jullie precies aan het doen?

“We zijn de afgelopen maanden heel druk bezig geweest om een bruine bouwval en opslagplaats om te toveren tot een coworking space. Dat is op z’n zachtst gezegd een behoorlijk pittige klus geweest, maar het is heel tof om elke week iets dichter bij het eindresultaat te komen. En al zeg ik het zelf: dat eindresultaat mag er zijn.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om samen een coworking space te starten?

“Halverwege 2020 maakten Kim en Lianne bijna dagelijks een coronawandeling door Alkmaar. Toen alle winkels dicht waren, viel het ineens op hoe veel leuke pandjes de stad heeft. Bij die die leegstonden, begonnen we te dromen. Na al dat thuiswerken fantaseerden we over een ‘eigen kantoor’ waar we met een wisselend gezelschap konden samenwerken. Een bont gezelschap uit allerlei verschillende branches: van fotograaf tot copywriter of event manager. Een plek waar iedereen iets aan elkaar heeft, onder het motto ‘alleen ben je sneller, samen kom je verder’.

En dat bonte gezelschap komt er nu ook echt werken. We hebben zeven bureaus met daarnaast een spreekkamer waarin je met vier personen kunt vergaderen, een zakelijke afspraak kunt ontvangen of even rustig een meeting kunt houden.”

Wat maakt het werken in een coworking space zo fijn?

“Je kunt aan je eigen business werken, uiteraard onder het genot van goede koffie of een kop gemberthee. Tegelijkertijd heb je een community om je heen die je om hulp kunt vragen, die met je kunnen sparren over wilde werk-ideeën, maar dus ook mensen met wie je een goed gesprek kunt voeren tijdens de lunch of borrel na werktijd. Het lijkt ons leuk om samen met de leden activiteiten te gaan doen: zoals bij lekker weer suppen in de grachten van Alkmaar.”

Jullie doen dit met z’n drieën. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

“We kennen elkaar van tennis. Normaliter staan we regelmatig als rivalen tegenover elkaar op de baan, maar de borrels na de wedstrijd waren altijd zó gezellig dat we elkaar helemaal hebben gevonden in onze wilde ideeën. Alle drie compleet anders qua karakter en werk-achtergrond, maar juist daardoor vullen we elkaar perfect aan.”

Voor wie is jullie coworking space bedoeld?

“Die is gemaakt voor creatieve ondernemers. Maar ook werknemers in loondienst die de muren thuis op zich af zien komen zijn meer dan welkom.”

Vanwaar de naam @keet?

“De coworking space voelt een beetje als je beste vriendin en leukste collega. Een plek waar je heel graag komt, waar je ’s morgens met plezier naartoe fietst of loopt en ’s middags met een dikke glimlach de deur achter je dichttrekt. Waar je bergen werk verzet. We vinden Keet alle drie een heel toffe meisjesnaam en je gaat daarnaast werken ‘bij’ (at) Keet. Vandaar het apenstaartje.”

Hoe kunnen mensen straks een plekje huren?

“Op onze website @Keet staan onze contactgegevens. Je kunt ons mailen om een afspraak te maken en ‘onze keet’ te bekijken en te beslissen of het iets voor je is. Zo ja, dan kun je in abonnementsvorm of met een strippenkaart op losse dagen komen werken.

Leden krijgen toegang tot een speciale community-omgeving waarin onder meer de bureau-indeling staat. Het is een rooster, waar je jezelf kunt voorstellen aan leden die bijvoorbeeld op andere dagen werken. Zo weet je elkaar toch te vinden. We zitten er zelf ook regelmatig achter onze laptop, dus we kijken ernaaruit om straks weer met meer mensen samen te werken.”

Interview Rachel Vieth Fotografie @keet & Selva Leitner