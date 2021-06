Kleurpaletten kiezen: inspiratie opdoen met @colours.cafe

Op het Instagram-account @colours.cafe kun je inspiratie opdoen voor het kiezen van kleurpaletten.

@colours.cafe is er voor als je aan het schilderen bent, een kaart ontwerpt in Illustrator of Photoshop of gewoon, omdat je zo graag naar kleuren kijkt. Je vindt er het ene na het andere mooie kleurenpalet in vier tot vijf bolletjes. Het palet wordt uitgewerkt in een patroon zodat je ziet hoe de kleuren samenwerken én je krijgt ook nog eens de kleurcodes erbij waarmee je meteen aan de slag kunt.

Meer lezen?

Fotografie Clay Banks/Unsplash.com