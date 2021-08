Kunstenaar Carolien Sikkenk bedacht een fotoproject, geïnspireerd door Frida Kahlo

Kunstenaar Carolien Sikkenk raakte geïnspireerd door Frida Kahlo en maakte een fotoproject met verschillende, krachtige vrouwen.

“Een aantal jaar geleden was ik in Mexico op vakantie. Overal waar ik liep op straat kwam ik kunstige graffiti’s met de beeltenis van Frida Kahlo tegen. Zij is daar een nationale heldin. Toen is mijn fascinatie voor haar ontstaan. Ik bewonder haar moedige, vrijgevochten feministische persoonlijkheid. Ze was niet bang om uitgesproken te zijn en stond haar mannetje als vrouwelijke kunstenaar. Ze probeerde ondanks de vele tegenslagen die haar leven kende het leven vanuit positiviteit en mentale kracht te benaderen en zette zo haar pijn om in kunst.”

Hoe was het om bezig te zijn met dit fotoproject?

“Denk je aan Frida Kahlo dan denk je ook gelijk aan haar eigen beeltenis. Zij was haar eigen muze. Ruim een derde van haar schilderijen bestaat uit een zelfportret. Haar stijl is zo herkenbaar en uitgesproken dat deze zich heel goed leent voor fotografische interpretatie. Je zou kunnen zeggen dat zij al vroeg een merk van zichzelf wist te maken. Het mooie van een uitgesproken stijl is dat ik daardoor als fotograaf mij best veel veranderingen kon permitteren om zo een eigen invulling aan de fotografische beelden te geven en dat toch de link naar Frida Kahlo duidelijk bleef.”

De foto’s zijn allemaal geïnspireerd op Frida Kahlo, maar toch verschillend. Wat is het verhaal achter de foto’s?

“Mijn uitgangspunt voor deze fotoserie was de beroemde VOGUE-foto van Frida, gefotografeerd door haar minnaar Nickolas Muray. Ik wilde dit portret als inspiratie gebruiken. Krachtige vrouwen van de wereld, vrouwen met power, met een sterke blik recht in de lens kijkend en met een filmische belichting dat het gevoel van kracht onderstreept. Het haar ingevlochten als een kroon.

Ik ben mij verder gaan verdiepen in de symboliek van Frida haar kledingstijl en schilderijen om zo kenmerkende elementen terug te laten komen in het haar, accessoires en de kleding. Deze symboliek komt dan ook op allerlei manieren terug in de foto’s. Zo kleedde Frida zich expres in de kleurrijke traditionele Mexicaanse kledingstijl van de Tehuana-vrouwen. In de zuidelijke regio Oaxaca van Mexico bestaat een matriarchale samenleving en leiden vrouwen het economische verkeer. Een samenleving waar trotse sterke vrouwen de dienst uitmaken. Haar kledingstijl was niet in de mode maar stond voor cultuur en een politiek statement.”

Hoe is die symboliek terug te zien in je foto’s?

“Ik heb gebruik gemaakt van kleding van vrouwelijke vooruitstrevende high fashion designers van nu zoals Tess van Zalinge en Marie Lamberechts. Voor de ‘blonde Frida’ heb ik bijvoorbeeld gekozen voor de Nederlandse driekleur. Het bloedkoraal en de krullen linken naar de Nederlandse klederdracht evenals de elementen van het Delfts blauw en de parel. Bij de portretten komt de symboliek van de schilderijen terug zoals bijvoorbeeld de vorm van boomtakken, aders of hertengewei, exotische bladeren, vlinders en natuurlijk de bloemen. Zoals het citaat van Frida: ‘I paint flowers so they will not die‘.”