Leer kleien of pottenbakken met de kits van Sculpd

Hoewel de Play-Doh vaak uit huis verdwijnt zodra je een bepaalde leeftijd bereikt, is kleien (of pottenbakken) niet alleen voor kinderen bedoeld. Sculpd is het daar mee eens en laat je zien hoe je de mooiste creaties maakt, gewoon met je handen en wat klei.

Niet alleen ontspannend om met je handen te werken, maar je hebt er ook nog wat aan. Maak een mok, schaaltje of zelfs plantenpot, beschilder ‘m en je hebt een nieuw decoratiestuk. Met de pottery kits van Sculpd haal je alles in huis om te starten. Volgens hen is er niets fijners dan een homp klei in je handen, om die vervolgens te vormen naar wat jij mooi vindt.

Kleien met Sculpd: dit vind je in de kits

Een stap-voor-stap gids met daarin de basistechnieken van pottenbakken.

Twee zakjes klei. Je hebt één zakje per persoon nodig, dus je hoeft niet in je eentje aan je creatieve avontuur te beginnen.

Gereedschap om je creatie nog meer te vormen.

Witte verf.

Verf om een glanzende laag te creëren.

Twee verfkwasten.

Een spons om je creatie glad te maken.

Wil je met meer dan twee mensen gaan kleien? Dan kun je naast je kit ook nog losse klei bijbestellen. Handig!

Kijk voor meer informatie op de website van Sculpd.

Liever borduren? We delen vijf moderne borduurpakketten voor beginners.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie @brushed.earth.home & @bee_the_sculptor