Linde geeft ijsbadworkshops

Linde van der Heijden geeft ijsbadworkshops in een Japanse tuin in Tilburg. Benieuwd naar de effecten van een ijsbad? Ze vertelt erover in Flow 7.

Wat ben je aan het doen?

“Ik bereid een ijsbadworkshop voor. Een ijsbad is gezond, al voelt het heftig. Je lichaam maakt meer witte bloedcellen aan door de kou, waardoor je immuunsysteem een boost krijgt. Vaak schiet je eerst in een stressreactie. Je verkrampt en gaat sneller ademen. Het is de kunst om toch te ontspannen. Zelf leerde ik dat tijdens een koudetraining in Polen, waarbij ik in bikini een berg beklom bij min dertig graden. En nu zwem ik iedere dag in natuurwater of ik douche koud.”

Waarom beklom je die berg?

“Na een stressvolle periode – ik deed een fulltime theateropleiding en nam in het weekend een pilot op voor een televisieserie – werd ik in 2015 aangereden door een auto. Ik had een hersenschudding waar ik na een paar weken van hersteld had moeten zijn, maar ik zat vier maanden thuis. In die periode zag ik in een documentaire mensen die met Wim Hof op expeditie gingen naar Polen en ik dacht: voelde ik me maar zo sterk. Na een half jaar sparen stond ik er zelf. Het bereiken van die top voelde als een overwinning. Het gaf veel vertrouwen in mijn lichaam.”

‘In het ijsbad ervaar je letterlijk de keuze: mee in de verkramping of er tegenin ontspannen’

En dat wil je anderen ook later ervaren?

“Ja. Na mijn opleiding ben ik met de ijsbadworkshops begonnen. Het mooie van deze ervaring is dat je letterlijk voelt dat je een keuze hebt: mee in de verkramping van je lichaam of er tegenin ontspannen. Zo werkt het ook bij stress in het echte leven. Je kunt je verbijten, het gevoel wegstoppen, maar dat kost uiteindelijk veel meer energie dan de ­vervelende gevoelens er laten zijn. Ik kan nu veel beter omgaan met stress en vind het geweldig om dat ook aan anderen mee te geven. Ik vul een bad met honderd kilo ijs en begeleid iedereen persoonlijk in het bad. De maximale tijd is 2,5 minuut, maar eerder eruit gaan is helemaal oké. Het is juist belangrijk om je grenzen te voelen en te eren.”

Heeft één ijsbad al effect?

“Deze ervaring is zo intens dat ze lang in je geheugen blijft. De herinnering komt terug bij ongemakkelijke situaties in het echte leven. Je weet: ik kán aanwezig blijven, hoef deze gevoelens niet weg te drukken. Ik raad wel aan om bijvoorbeeld elke dag koud te douchen. Dan blijf je het gevoel omarmen dat je dit kunt dragen.”

Interview Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker