Liselot ontwerpt en bouwt duurzame interieurs

Liselot van der Speld woont in een pipowagen in Amersfoort. Haar passie ligt bij het ontwerpen en bouwen van duurzame interieurs. In Flow 4 vertelt ze hoe het gaat.

Hoe gaat het met je?

“Goed: ik heb net het kleinste, schattigste keukentje ooit ontworpen en getimmerd, voor een stel dat is verhuisd naar een huurhuis. Voorheen lag de nadruk in mijn werk op festivals, ik was onder andere artistiek leider bij het Solar Weekend-festival en heb decors ontworpen en gebouwd voor Lowlands.

Doordat die evenementen wegvielen, kwam er ruimte om me helemaal te richten op dat wat ik het allerleukst vind: interieurs ontwerpen en bouwen. Samen met mensen bedenken: wat vind je mooi? Waar voel je je fijn bij? En hoe vertalen we dat naar je eigen plek? Vrienden vroegen altijd al hulp bij het uitzoeken van de kleur van hun muur, ik heb restaurants ingericht, maar toch vond ik het spannend om daar helemaal voor te gaan.”

Waarom voelde het spannend?

“Een decor is vluchtig, in een interieur stop je je ziel en zaligheid en iemand gaat daar iets van vinden. Maar, ik heb mezelf gedwongen een Instagram-account te maken en daar kwamen meteen een aantal klussen uit. Het gaat nu zo goed dat ik al voor maanden werk heb staan.”

Waar haal je de inspiratie vandaan?

“Uit de natuur en – dat klinkt misschien wel gek – uit het materiaal zelf. Ik ontwerp veel andersom: welk restmateriaal heb ik en wat zou ik daarvan kunnen maken? Duurzaamheid is altijd belangrijk voor mij geweest. In de decors gebruikte ik bijvoorbeeld levende planten die je daarna weer mee naar huis kon nemen, maar ook ecologische verf en hout.

Interieurs lopen vaak nog wat achter als het gaat om duurzaamheid. Ieder kwartaal een nieuwe inrichting aanschaffen, gekopieerd uit een woonblad, zegt ook zo weinig vind ik. Een fijne leefomgeving heeft een grote invloed op je gemoedstoestand. Wat maakt een huis nou jóúw thuis?”