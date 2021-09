Marieke gaat de tuin in met nabestaanden voor een persoonlijk rouwboeket

Marieke Verhees sloot in november haar bloemenwinkel en begon Bloemmarie atelier. Ze gaat met nabestaanden de tuin in en zorgt voor persoonlijke bloemstukken op een uitvaart.

Ik las dat je eerst een bloemenwinkel had. Wat doe je nu precies?

“Ik heb inderdaad sinds 2008 een bloemenwinkel gehad. We deden van alles, maar ik merkte altijd al dat mijn hart bij rouwbloemen lag. Het voelt zo nobel dat je dat voor mensen kunt doen. Vorig jaar november was ik op zoek naar meer diepgang en rust in mijn werk. Daarom sloot ik de winkel en ging ik in mijn eentje, op afspraak, aan de slag voor uitvaarten en huwelijken. Door de ruimte die in mijn hoofd ontstond, kwam ik op andere ideeën, zoals bijvoorbeeld het tuin- en ceremonieritueel bij een uitvaart.”

Wat zijn die verschillende rituelen?

“Het tuinritueel doe ik altijd een paar dagen voor de uitvaart. We pakken echt een moment van rust, want het zijn pittige dagen waarin van alles geregeld moet worden. Het mooiste is natuurlijk als er een eigen tuin is waar geplukt kan worden, dat maakt het extra persoonlijk. De dierbaren plukken zelf in de tuin en ik verwerk het tot een bloemstuk.

Je kunt er ook voor kiezen om in de rouwkaart te vragen of mensen een bloem willen meenemen. Dat gebeurt weleens vaker, maar het verschil is dat ik de bloemen meteen tot een bloemstuk voor op de kist verwerk. Zodat iedere bloem mooi tot zijn recht komt. In de winter is dat ook erg mooi. Dan maak je de basis uit de tuin en vul je het aan met bloemen die meegenomen worden.”

En stel, mensen hebben geen tuin meer om uit te plukken?

“Wat dan heel goed kan, is samen naar een pluktuin gaan. Dat werkt alleen net wat beter in de zomer dan in de wintermaanden. In de zomer is het ontzettend mooi om in de avondzon te gaan plukken. Ik huur de tuin dan af, ga samen met familie en vrienden op zoek naar mooie bloemen en maak ook daar het bloemstuk.

Wat ook kan, is naar een natuurgebied gaan waar iemand altijd wandelde, roeide of zeilde. Dan heb je misschien geen bloemen, maar wel grassen bijvoorbeeld. Het is verbazingwekkend hoe mooi een boeket wordt met de planten die langs de waterkant staan.”

Hoe maak je in de wintermaanden een persoonlijk bloemstuk?

“Toevallig heb ik dat een keer in maart gehad. De mensen die ik toen hielp, hadden geen bloemen maar wel veel bosachtige planten in hun tuin. Ze gingen zelf op zoek naar klimop en dennentakken en zo maakten we de basis van groen en vulde ik het aan met snijbloemen voor meer kleur. Zo maak je een combinatie van groen en bloemen. Met een kopje koffie hebben ze toe staan kijken hoe ik het bloemstuk uiteindelijk afmaakte. Dat hoeft natuurlijk niet, het is net wat je zelf fijn vindt.”

En hoe is het voor jou? Dat je met de nabestaanden bent in deze heftige dagen?

“Je komt zelf in een soort flow en je gaat mee op de energie die er op dat moment is. Van te voren nemen we altijd even een momentje dat we rondlopen. Zonder mandje, zonder te plukken, maar om eerst even tot rust te komen en verbinding te zoeken. Soms ben je een halfuur helemaal stil, op een ander moment praat je met de nabestaanden over de persoon die overleden is of over wat de natuur voor hen betekent. Ik stel me open voor wat er komen gaat.

Laatst vroeg een dame, toen ze het bloemstuk terugzag op de uitvaart, waar haar takjes zaten die ze geplukt had. Ze had echt het gevoel dat ze bijgedragen had en dat voelt erg bijzonder om te mogen doen en mee te maken.”

