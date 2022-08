Met deze tips creëer je een retro keuken

De retro stijl is populairder dan ooit en daar zijn we maar al te blij mee. Ben je er ook weg van, maar ben je niet gezegend met een originele retro keuken? Van funky tot chic: op deze manieren creëer je zelf een retro keuken.

Kleurrijk

Een kleine interieurles: retro is niet hetzelfde als vintage of tweedehands. Vintage items zijn oud, terwijl retro items alleen een nostalgische look hebben, vaak geïnspireerd op de jaren ’60 en ’70. Binnen de retro stijl staan warme tinten zoals geel, groen, bruin en oranje centraal. Een lik verf in één van die kleuren is een toffe manier om een vleug retro in de keuken te halen. Het is aan jou of je voor de warme donkere versie van de kleuren of toch voor de opvallende en felle tinten gaat.

Voor een keuken die écht de aandacht trekt, lak je de keukenkastjes in jouw favoriete retro kleur. Om het wat rustiger aan te pakken, verf je alleen de muur boven het aanrecht in één van de kleuren, dat geeft ook al een leuk effect.

Notenhout

Notenhout kenmerkt zich door de warme en stijlvolle uitstraling en wordt veel gebruikt in de retro stijl. Deze houtsoort is perfect om in de keuken te gebruiken, omdat het erg goed tegen een stootje kan. Er zijn allerlei opties voor afwerkingen, zoals mat, glanzend, vlak of met een latstructuur. Dat laatste zorgt voor een stoerder effect en geeft een extra speciale twist aan de keuken. Daarnaast staat het ook enorm stijlvol, iets wat in de chique retro stijl niet mag ontbreken.

Tegels

Tegels passen perfect bij een retro keuken. Lichtgele of -groene tegels met donkere voegen ertussen geven een verweerde look, alsof ze regelrecht uit de 70’s komen. Wil je het toch net wat klassieker, ga dan voor donkergroen, zwart, lichtblauw of wit. Bonuspunten als je het aandurft om met verschillende kleuren en/of tinten te spelen!

Behang

Kleurrijke en geometrische patronen horen helemaal thuis in de wereld van retro behang. Houd de kleuren van de retro stijl in gedachten wanneer je op zoek gaat naar een passend behang. Je zult versteld staan van de vele opties voor leuke prints. Laat je niet afschrikken door drukke en repeterende vormen op het behang, deze zullen de keuken namelijk juist pit geven. Ideaal om de muur boven het aanrecht mee op te fleuren.

Tip: kies voor een behang dat afneembaar is, zoals deze van Cole & Son.

Accessoires

Bijpassende keukenproducten mogen natuurlijk niet ontbreken. Ga eens langs de lokale kringloopwinkel en zoek naar oude kannen en kleurrijk servies. Want wie een retro keuken heeft, dekt de tafel met retro servies. Een bijpassende broodrooster, zoals deze van Ariete, kan een echte eyecatcher zijn op het keukenblad. Voor een chiquere uitstraling hang je een mooie glazen lamp op en decoreer je de keuken met gouden knoppen op de fronten van de kastjes.

Dit is een artikel van vtwonen. Meer tips over wonen en interieur vind je op vtwonen.nl.

Tekst vtwonen Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com