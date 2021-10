Nieuwe hobby: de DIY-miniatuurhuizen van Robotime

Je eigen kas of studeerkamer bouwen, maar dan ieniemini. Het kan met de DIY-bouwkits van Robotime.

Voor deze nieuwe hobby heb je wat geduld (en oog voor detail) nodig, maar daar krijg je met de originele bouwkits van Robotime ook heel wat voor terug: een momentje rust, inspiratie én een miniversie van je droomhuis.

Je kunt het zo gek niet bedenken of ze hebben er een bouwpakket van: een plantenkas mét planten en vogelhuisje, een bibliotheek met heel veel boeken, schilderijen en laddertjes, een studeerkamer en een kleurrijke keuken met knalgele tafel en schattig servies.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan, punt is dat er voor iedereen een droomkamer is die gebouwd kan worden in het klein. In het pakket vind je alles wat je nodig hebt (behalve lijm) om aan de slag te gaan. Alle accessoires voor je mini-kamer zijn al inbegrepen, het enige wat je hoeft te doen is het bouwen zelf. En maak je geen zorgen, je doet het niet alleen. In de handleiding die je meekrijgt staat heel duidelijk beschreven hoe je al die mini-spullen in elkaar zet.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Robotime