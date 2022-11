Nieuwe online training van Flow: Paper Love (8x craften met het Book for Paper Lovers)

Crafters, papierliefhebbers en DIY-fanaten opgelet: onze nieuwe online training is er, en we gaan de handen uit de mouwen steken. Want hoera, die gaat over een van onze grootste liefdes: papier. Doe je mee met Paper Love?

In deze online training vieren we onze liefde voor papier. Bij Flow weten we namelijk allang dat iets met je handen maken een fijne manier is om te vertragen. Het zorgt ervoor dat je even uit dat drukke denkhoofd stapt doordat je gefocust bent op één ding. Maar hoe begin je? Deze online training Paper Love gaat je helpen.

Flow-crafters Erika Harberts (Mikodesign) en Lisa Manuels (Elle Aime) bedachten samen acht projecten om met het papier uit het Flow Book for Paper Lovers aan de slag te gaan, zoals een minischrift en een opbergmapje.

In acht video’s krijg je stap voor stap uitgelegd hoe je deze paper goodies maakt.

Je kunt de lessen in je eentje volgen, maar je kunt ook een crafternoon of craft night organiseren en met een groepje vrienden aan de slag gaan.

Dit ga je maken:

Mini-schrift

Mini-schrijfblok

Enveloppen

Enveloppenwaaier

Opbergmapje

Mini-shoppingbag

Cadeauzakje

Twee manieren om een cadeau in te pakken

Doe je ook mee?

Fotografie Lisa Manuels