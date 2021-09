Plaatjes kijken met Marjolijn: @cloudy_thurstag

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: @cloudy_thurstag.

De Instagram-pagina van deze illustrator staat vol met kleurrijke en nieuwsgierig makende illustraties. Naast de inspirerende quotes en illustraties van mensen, illustreert deze artiest ook sterrenbeelden en (familie)portretten.

Voor aan de muur

Je blijft scrollen want elke illustratie heeft weer andere leuke details of humoristische quotes. De bijzondere illustraties zijn in verschillende formaten online te bestellen via de webshop van @cloudy_thurstag.

Tekst Ruby Wijdenbosch