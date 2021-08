Plaatjes kijken met Marjolijn: de bijzondere vondsten van @Scenebychloe

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: de bijzondere vondsten van @scenebychloe.

In 2020 stopte Chloe met haar baan als mode-inkoper en begon een winkel in vintage huishoudelijke artikelen en geüpcyclede meubels. Maar het zijn niet zomaar spullen, op haar Instagram-account @scenebychloe deelt ze de gekste dingen: een ‘krokodillenservies’, een cowboylaars als lamp of een enorm beeld van een Dalmatiër.

Marjolijn is fan: “Het is een Instagram-account met de leukste, mooiste, gekste vondsten ter inspiratie, om naar te kijken, of toch om te hebben. Ik had in elk geval na het zien van deze krokodil-theeset het gevoel dat dit was wat er nodig was voor mijn one-woman-lockdown-theesessies.”

Tekst Rachel Vieth