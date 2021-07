Plaatjes kijken met Marjolijn: de grote dieren van @Monokubo

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: de grote dieren van @Monokubo.

Wat als de vogels in de tuin, de kat van de buren of je eigen hond veel groter waren dan wij? We kunnen ons er misschien moeilijk een voorstelling bij maken. In de illustraties van @Monokubo wordt het werkelijkheid. Op het account deelt de Japanse kunstenaar allerlei kunstwerken met verschillende grote dieren. Waarbij je, volgens Marjolijn, de ‘fluffy-heid’ bijna kan voelen.

Een vrouw ligt languit op een kat, een man stopt zijn gezicht in de vacht van een hond en twee vogels staan beschermend om een jongen heen. Op veel plaatjes vind je naast de dieren ook een mens, maar dan veel kleiner dan in werkelijkheid. Maar ondanks dat de dieren enorm zijn, lijkt het alsof de mensen en de dieren alsnog een goede band hebben.

Nieuwsgierig geworden naar de illustraties? Neem dan een kijkje op de Instagram-pagina van Monokubo.

Tekst Rachel Vieth