Plaatjes kijken met Marjolijn: rociolab_collage

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: de bijzondere vondsten van @rociolab_collage.

We schreven al eens over @februllage waar de tofste collages te vinden zijn. Op het account @rociolab_collage vind je ook allerlei verschillende kleurrijke collages, met een gek of grappig detail. Een ijshoorn, schilderkwast en spijkerjasje vormen samen opeens een mens. Een vis krijgt de vleugels van een vlinder en een kat snorharen van boeken. Je blijft ernaar kijken.

Tekst Rachel Vieth