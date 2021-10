Plaatjes kijken met Marjolijn: de foto’s van @justinetjallinks

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Vaak te mooi om niet te delen. Deze keer: Justine Tjallinks.

@justinetjallinks is een Nederlandse fotograaf die heel bijzondere en diverse foto’s maakt. Zo schiet ze bijvoorbeeld plaatjes van mensen met albinisme, een handicap of ziekte. Met haar foto’s heeft ze verschillende exposities gehad. Ook stond ze al in meerdere nationale en internationale magazines.

Justines modellen dragen op veel foto’s aparte kleding of bijzondere accessoires. Zo maakt ze bijvoorbeeld gebruik van extreem grote kragen, gigantische hoeden of de bovenstaande parelketting. De lichtinval die deze fotograaf gebruikt doet de portretten lijken op klassieke schilderijen.

