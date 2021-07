Plaatjes kijken met Marjolijn: Polar Bears

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: Polar Bears.

Een bijzondere tip deze keer: het boek Polar Bears van Jochen Raiß. In het boek vind je namelijk foto’s van iemand in een ijsbeerpak. Op het strand, in een pub of op de piste. Overal poseert de ijsbeer met verschillende mensen. De foto’s zijn jaren geleden gemaakt en verzameld door Jochen.

Jochen Raiß verzamelde nog meer verschillende, oude beelden en brengt ze samen in boeken. Zo maakte hij ook Women in trees, waarbij hij op zoek ging naar allerlei zwart-wit foto’s van jonge vrouwen in bomen.

Nieuwsgierig geworden naar de foto’s? Neem dan een kijkje op de Instagram-pagina van Jochen Raiß of bestel het boek hier.

Tekst Rachel Vieth