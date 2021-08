Plaatjes kijken met Marjolijn: @studioriri

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: @studioriri.

Op haar Instagram-account @Studioriri deelt de Nederlandse Eva Ririhena verschillende foto’s van haar creaties. Ze maakt allerlei collages en combineert daarin oud met nieuw. Op haar website schrijft ze dat ze graag in de archieven van musea en bibliotheken duikt om foto’s te zoeken van mensen met verschillende achtergronden en culturen.

Het bijzondere aan het werk van Eva is dat ze digitaal en analoog combineert. Met verf, media technieken en photoshop blaast ze oude foto’s nieuw leven in. Spreken de kunstwerken je aan? Je kunt ze via haar webshop kopen.

Nieuwsgierig geworden naar de collages? Neem dan een kijkje op de Instagram-pagina van Studioriri.

Nog meer plaatjes kijken met Marjolijn.

Tekst Rachel Vieth