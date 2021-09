Rosa van Hope & Joy ontwerpt brievenbuscadeautjes

Met een lief kaartje of klein cadeautje in de brievenbus kun je een vriend, zus, of oma zomaar een goede dag bezorgen. Rosa van Hope & Joy ontwerpt van die kleine brievenbuscadeautjes.

Ze startte haar bedrijfje in maart 2020 in de binnenstad van Zutphen. Alle producten in haar webshop worden door haar ontworpen, gemaakt, verpakt en verstuurd. De Birthday in a box bijvoorbeeld, een vrolijk verjaardagsdoosje om iemand mee te verrassen. Of houten standaardjes waar je een kaart én een paar droogbloemetjes in kunt zetten.

Meer lezen?

Fotografie Hope & Joy