Speciaal voor kleine bloemen: de mini-vazen van Steffie van den Akker en Tiny vases

Soms heb je zo’n klein bloemetje gevonden dat je er niet eens een vaasje voor in huis hebt. Met de kleine vazen van Steffie van den Akker en Cilvya is dat geen probleem.

Het is alleen al wonderlijk om naar te kijken: een bloemetje in een vaas die zo uit Madurodam lijkt te komen. Leuk als cadeautje voor iemand of voor jezelf.

De kleine vazen van Steffie van den Akker keramiek

De mini vazen van Steffie van den Akker zijn gemaakt van keramiek en kunnen volgens haar gebruikt worden op heel veel verschillende plekken: ‘Ik zie al dat ze op allerlei plekken worden gebruikt. Seizoenstafels, in badkamers, op nachtkastjes, bij gedenkplekken… en ook om bloemetjes van de kinderen in te kunnen zetten, wat mijn oorspronkelijke idee was.’

Tiny vases van Cylvia

Ook Cylvia deelt op haar Instagram-account @tiny.vases foto’s van haar kleine kunstwerken. Het zijn vazen met een vrolijk uiterlijk. Eentje in de vorm van een aardbei, een wolk of schelp en zelfs de uiers van een koe. Niets is te gek voor Cylvia.

Lijkt je een kleine vaas ook wel wat? Neem dan een kijkje op de Instagram-pagina van Steffie en Cylvia.

Tekst Rachel Vieth