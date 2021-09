Stadstekenaar Jeffrey maakt tekeningen van Rotterdam

Jeffrey de Bruin woont in Rotterdam en is stadstekenaar en medeorganisator van Urban Sketchers. Hij vertelt erover in Flow 7.

Wat ben je aan het doen?

“Ik ben met de Urban Sketchers op een mooie locatie en dan is het kijken, kijken, kijken. Tekenen wat je ziet. Je bent maar met één ding bezig. Heel gefocust en tege­lijkertijd ontspannen, in de buitenlucht. Dat is zo’n fijne combinatie.

Ik schets zelf elke dag een paar uur buiten, maar er samen op uit, via een Facebook-groep waar iedereen zich bij mag aansluiten, is wel het hoogtepunt van de maand. Er zitten architecten bij, illustratoren en hobbyisten. Iedereen kijkt anders. Als je allemaal het Centraal Station tekent, krijg je schetsen vanuit verschillende hoeken in compleet andere stijlen en kleuren.”

Welk materiaal gebruik je?

“Eerst schetste ik met potlood, nu met inkt. Dat is sneller. Je moet durven tekenen en foutjes accepteren. Daarna kleur ik het in met aquarel, ik hou van de combi van zwart met die zachte kleuren.”

Wat vind je mooi aan Rotterdam?

“Het industriële, de schepen en kranen bij de museumhavens, de gebouwen, ik hou van het rauwe van de stad. Daar raak ik nooit op uitgekeken. Na mijn opleiding grafische vormgeving en multimedia design heb ik bij een webdesignbureautje gewerkt. Ik zat altijd achter de computer, totdat ik merkte dat ik het tekenen miste. Als jongetje maakte ik al schetsen van alles wat ik zag.

Ik ben een dag meegegaan met de Urban Sketchers in Den Haag en was verkocht. Samen met anderen blies ik nieuw leven in de Facebook-pagina van Rotterdam. Nog diezelfde week gingen we op pad. Via de Urban Sketchers kreeg ik een jaar geleden de opdracht om illustraties te maken voor de Rotterdam Facebook Community City Guide. Sindsdien rol ik van de ene opdracht in de andere. Ik heb mijn baan opgezegd en kan nu leven van het tekenen.”

Teken je ook andere steden?

“Laatst was ik voor een opdracht in Haarlem. Alle grote steden in Nederland hebben een Urban Sketchers-pagina. Maar ook Berlijn, Tokyo, Manchester. Als ik op vakantie ga, word ik lid van de plaatselijke groep en ga ik met hen mee. En andersom: wie naar Rotterdam komt, kan bij mij logeren. Urban sketching is een manier van leven. Waar je ook komt, je hebt al vrienden.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker