Tip: deze online cursus waterverven voor beginners

Misschien heb je het als kind wel eens gedaan, maar voor volwassenen is dit ook een heel fijn, meditatief klusje. Maak je eigen kunstwerk met deze online cursus waterverven voor beginners.

Tijdens een trip naar Frankrijk ontdekte grafisch vormgever Marion Cremers per toeval het waterverven. “Ik was zo aan vakantie toe dat ik ter ontspanning een oud waterverfsetje meenam. Een schot in de roos. Waterverven is heel meditatief, je beweegt vanzelf mee met het water. En het allermooiste is: iedereen kan het.”

Online cursus waterverven voor beginners

In Marions online cursus leer je in vier modules de basisbeginselen van waterverven. Materiaal, gebruik en techniek, alles komt voorbij. En daarna: penselen maar. De cursus kost € 18 en instappen kan op ieder moment.

Tekst Rosa Dammers en Ellen Nij Bijvank Fotografie Rifqi Ali Ridho/Unsplash.com