Illustrator Valesca van Waveren vertelt hoe het gaat

Valesca van Waveren is illustrator en ontwerper. Ze woont in Amsterdam en illustreert regelmatig voor Flow Magazine. In Flow 4 vertelt ze hoe het met haar gaat.

Hoe gaat het met je?

“Best goed, ondanks de gekke omstandigheden. De toekomst is op veel vlakken onzeker: de planeet, de mensheid, economie, gezondheid. Als maker ervaar ik daardoor een bepaalde druk. Het ene moment voel ik me kwetsbaar en het andere moment trots op of dankbaar voor de dingen die ik kan maken als illustrator.”

Wat vind je het fijnste van je werk?

“Een illustratie is een heel directe manier van communiceren. Je werk roept meteen iets op bij iemand of geeft een nieuw perspectief. Ik vind het fijn dat ik met mijn illustraties mensen blij kan maken of kan troosten. Dat geeft veel voldoening. Het is ook leuk dat ik tijdens mijn werk van alles leer. Als ik een illustratie bij een artikel maak, moet ik me vaak eerst inlezen over het onderwerp. Zo ontdek ik veel nieuwe dingen.”

Is het moeilijk om de balans te bewaren tussen je werk en je privéleven?

“Ja, soms wel. Mijn dagen zijn vaak onvoorspelbaar, bijvoorbeeld als ik mijn moeder moet helpen. Ze woont nog op zichzelf, maar heeft wel veel extra hulp nodig van mij. Of als er op de school van mijn zoon een studiedag is. Het is fijn om flexibel te zijn, want zo kan ik er voor hen zijn als het nodig is.

Maar het betekent ook dat ik ’s avonds of in het weekend moet werken als ik het druk heb. Dat is soms moeilijk, hoewel ik er de laatste tijd wel beter in ben geworden om de balans te vinden. Kleine klusjes als het beantwoorden van mails en de administratie probeer ik dagelijks goed bij te houden, zodat ik me beter op het schilderen kan concentreren als ik een grote klus heb.”