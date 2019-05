3 wandelingen in Schotland

Leuk om ook eens een mooie voettocht over de grens te doen. Dit zijn drie heel verschillende wandelingen in Schotland.

West Highland Way

De bekendste langeafstandsroute van Schotland: de West Highland Way loopt van Milngavie (vlak bij Glasgow) naar Fort William, met onderweg veel verschillende landschappen. Zo kom je langs meren, loop je over het platteland en trotseer je ook nog de Schotse bergen. Vanwege de weersomstandigheden kun je het beste in de maanden april t/m september gaan. In totaal doe je zo’n 6 tot 8 dagen over deze wandeling van 154 kilometer.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

Mull of Galloway Trail

Deze kustroute loopt van de meest zuidwestelijke punt van Schotland naar Glennap en komt uiteindelijk samen met het Ayrshire Coastal Path. De route is pas in 2012 geopend en daarmee nog een jonkie onder de Schotse wandelroutes. Je wandelt voornamelijk langs de kust, waardoor je weer een ander beeld krijgt van Schotland met zijn meren en hoge bergen. In totaal doe je zo’n 2 tot 3 dagen over deze wandeling van 56 kilometer.

Meer informatie over deze route vind je hier.

Ben Nevis

Houd je wel van een uitdaging, dan is dit misschien een interessante wandelroute. Hoewel de berg bij de kleine stad Fort Willam door de plaatselijke bevolking liefkozend ‘The Ben’ wordt genoemd, is het een pittige klim. Je doet er zo’n 6 tot 7 uur over om bij de top (1345 meter) te komen en eenmaal boven heb je, als het weer meezit, een prachtig uitzicht. Let op: er ligt ook in de zomer zo nu en dan sneeuw op de berg, check dus eerst het weerbericht voordat je aan de klim gaat beginnen.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

Fotografie Robert Haverly/Unsplash.com, @awomansshed, @yorkshire_womble, Scottish Toater/Unsplash.com