3 websites om te starten met housesitting

Hoe kom je als huizenoppasser eigenlijk aan een huis? Deze drie websites kunnen je verder helpen.

Het is mogelijk: oppassen op huizen van over de hele wereld. Maar hoe vind je ze eigenlijk? Je hoeft er geen kennissen voor te hebben die over de grens wonen en veel ervaring is ook niet nodig. Er zijn namelijk complete websites gebouwd om je verder te helpen. Dagelijks komen er nieuwe huizen op en je kunt er je eigen profiel invullen, zodat mensen weten wie ze in huis halen als ze er zelf niet zijn. Deze drie sites zijn het bekendst.

De populairste website voor oppassers en eigenaren van over de hele wereld. Azië, Amerika, Europa, maar ook gewoon woningen in Nederland en België. Je kunt er je eigen profiel aanmaken waarin je wat meer vertelt over jezelf en wat je doet als je niet aan het oppassen bent. Referenties zijn nodig om te starten, en dat maakt de website zo betrouwbaar. Inschrijven kost ongeveer € 90 voor een jaar.

Het kleinere zusje, maar net zo betrouwbaar. Er verschijnen minder vaak huizen op en het aanbod is dus wat beperkter, maar je betaalt ook een stuk minder voor een lidmaatschap. De kosten zijn € 20 per jaar als housesitter, lid worden van de website is gratis als je een huiseigenaar bent en een sitter zoekt.

Voor deze website geldt hetzelfde als Mind My House. Hij is kleiner en er verschijnen minder frequent huizen op, maar je betaalt minder: als housesitter ben je per jaar € 50 kwijt. Voor huiseigenaren is ook deze website gratis. Wat duurder dan Mind My House, maar mensen zijn er wel tevredener over. Ben je op zoek naar een huis in Australië of Amerika, dan zit je bij House Carers goed.

Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com