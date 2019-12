We vinden het heerlijk om in de natuur te lopen, maar soms is het net zo leuk om een stad te ontdekken. 3x NS-wandelingen door de stad.

Eiland van Dordrecht

Tijdens deze wandeling van 10 km begin je in het rustige, groene buitengebied, waarna je langzaam maar zeker de stad in loopt. Je komt langs de rivier het Wantij, volgt de slingerende paadjes in het Wantijpark naar Villa Augustus en loopt zo door langs het Energieplein naar de Merwekade. Eenmaal in Dordrecht kom je langs de Wijnhaven, de Augustijnenkerk en de Grote Kerk. Je start bij station Dordrecht Stadspolders en eindigt bij station Dordrecht.

Je vindt de NS-wandeling hier.

Door Den Haag naar de Scheveningse kust

Stad en natuur komen samen in deze wandeling van Den Haag naar de Scheveningse kust en terug, via een andere route. De route is in totaal 19 km, maar je kunt ervoor kiezen om hem in te korten naar 8 km. Vanuit het station ben je al snel op het Binnenhof. Je loopt langs de Hofvijver en het torentje richting de Gevangenpoort, en kunt onderweg stoppen om verschillende musea te bezoeken. Via verschillende parken en een bos loop je naar de kust, en vanuit daar ga je via duingebied weer terug naar station Den Haag.

Je vindt de NS-wandeling hier.

Historisch Amsterdam

Een stadswandeling die net even anders is. Vanuit Amsterdam Centraal loop je een deel van het Westerborkpad. Dat is de route waarover veel Joodse Amsterdammers zijn gedeporteerd naar kamp Westerbork: van de Hollandse Schouwburg via station Amsterdam Muiderpoort. De route gaat ook langs beroemde grachten en over bekende pleinen. Je kunt voor 8,5 km of 11 km kiezen.

Je vindt de NS-wandeling hier.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Ingmar Hoogerhoud/Unsplash.com, Nicole Baster/Unsplash.com, Eirik Skarstein/Unsplash.com