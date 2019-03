4 ideeën voor wat alleen-tijd

We zouden het best vaker willen doen, een dag in onze agenda blokken voor wat alleen-tijd. Wat kun je bijvoorbeeld gaan doen?

Het kan in het begin best eng zijn, dingen in je eentje doen. Maar het heeft ook z’n voordelen. Doen wat je zelf leuk vindt, geen rekening hoeven houden met anderen en alles op je eigen tijd beslissen. Je kunt zo’n dag(deel) doorbrengen in en rondom huis: een boek lezen, een lange wandeling maken, je favoriete maaltijd koken… Maar je kunt het ook buiten de deur zoeken. Vier ideeën.

Ga naar de film

Alleen naar de film gaan is een fijne activiteit als je (voor het eerst) iets in je eentje onderneemt. Het heeft iets om in een stille zaal te zitten en niet steeds afgeleid te worden door de schoudertikjes van je buurvrouw. Extra lekker is het om in de ochtend te gaan, als het nog rustig is en er vaak veel plekken vrij zijn. Zeker in filmhuizen zie je meer mensen die alleen een film gaan bekijken, bijvoorbeeld met een Cinevillepas.

Bezoek een museum

Kies er een uit waar je altijd al naartoe wilde. Het voordeel van in je eentje naar een museum gaan, is dat je geen rekening hoeft te houden met de interesses van een ander. Je kunt zelf bepalen welke zalen/exposities je graag wilt zien en hoelang je bijvoorbeeld uittrekt voor een schilderij of ander kunstwerk. Probeer ook eens ‘slow art‘ uit: echt de tijd nemen voor een kunstwerk.

Houd een boekwinkel-tour

Wandel een mooie route door de stad en bezoek al je favoriete (tweedehands)boekwinkels. Niet elke winkel heeft hetzelfde aanbod en dat maakt het zo fijn. Snuffel door vintage boeken, koop die ene aanrader of drink een kop thee in het bijbehorende café.

Bezoek een onbekende stad

Het is fijn om in je eentje op ontdekkingstocht te gaan in een nieuwe stad. Laat je telefoon en Google Maps eventueel thuis, dwaal door de straatjes en laat je verrassen door alles wat je tegenkomt. Je kunt er ook een wat langer uitje van maken door een nacht (of twee) te blijven.

Fotografie Radu Marcusu/Unsplash.com