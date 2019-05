Af en toe de natuur in gaan is een fijne manier om even weg te zijn van de dagelijkse drukte. En je komt er ook mooie dingen tegen die je misschien nooit eerder zag. Benieuwd wat voor mooi plantje dat is, of welk dier daar door het zand heeft gelopen? Er zijn allerlei apps voor in de natuur die je kunnen helpen.

Waar ga je heen?

Heb je wel zin om er even op uit te gaan, maar weet je niet zo goed waar je dan heen moet? Gebruik dan een app die de mooiste wandelroutes en fietstochten zo voor je uitstippelt. De app Wandelen laat bijvoorbeeld alle wandelingen in je omgeving zien. Je kunt kiezen tussen lange wandelingen, natuurwandelingen, stadswandelingen en meer. Met routekaartje en beschrijving van wat je onderweg zoal tegenkomt.

HollandRoute is nog zo’n handige app, waar je speciale themawandelingen in Noord-Holland op kunt vinden. Je kunt kiezen tussen de thema’s handel, molens, water, stoom en industrie. Zo zie je niet alleen al het moois dat Nederland te bieden heeft, maar leer je ook nog iets over de geschiedenis erachter. Extra handig: voor deze app heb je geen internetverbinding nodig.

Wat zie of hoor je daar?

Mindfulness betekent bewust bezig zijn met je omgeving en het moment: letten op wat je hoort, ziet, ruikt en voelt. Zo leer je meer stil te staan bij de kleine dingen, en zie je misschien dingen waar je normaal in alle haast voorbij zou rennen.

Bomen en planten

Kom je tijdens je wandeling iets tegen wat je nooit eerder hebt gezien of gehoord? Er zijn apps die je kunnen vertellen wat het is. De app Seek kan bijvoorbeeld planten en dieren herkennen aan de hand van een foto die je maakt. Niet alleen dat, je kunt je vondsten in de app ook bijhouden en zo heel makkelijk een eigen natuur logboekje bijhouden. Leafsnap werkt hetzelfde, en kan planten herkennen via een foto van hun blad.

Dieren

ChirpOMatic is een app die vogelgeluiden herkent en je vervolgens wat leuke feitjes over de desbetreffende vogel geeft. Je kunt je opgenomen geluiden ook opslaan en zo vogels in de app ‘verzamelen’. iRecord Butterflies staat vol met vlinders, en je kunt aan de hand van een aantal kenmerken via deze app ontdekken welke vlinder je bent tegenkomen. Daarnaast is de app Spoorzoeker van Staatsbosbeheer een leuke om uit te vogelen bij welk dier de sporen op de grond horen.

De lucht

Ga je graag in het donker op pad? Dan zijn er niet alleen mooie dingen te vinden op de grond, maar ook wanneer je naar boven kijkt. Met Sky Guide app hoef je alleen je telefoon naar boven te richten en hij vertelt je automatisch welke sterren, sterrenbeelden, planten en satellieten er te zien zijn. De app Star Walk werkt hetzelfde. Beschikbaar voor iTunes en Android.

Meer wandel-inspiratie nodig? We maakten lijstjes met mooie wandelingen per provincie, deze kun je hier vinden.

Fotografie Priscilla du Preez/Unsplash.com