Bauernlodge in Tirol

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. In het Tiroler Lechtal ligt de BauernLodge met drie sfeervolle appartementen. Door het hout en de warme materialen voelt deze plek direct als thuis.





Wat is er zo fijn hier?

De BauernLodge is zowel in de zomer als winter een fijne basis voor al je activiteiten in de bergen. Of je nu met je gezin komt of met vrienden, er is van alles te doen. Na een inspannende huttentocht of heerlijke dag skiën is het fijn terugkomen in de warme sfeer van dit appartement.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt verzorg je zelf in het appartement. Of schrijf je in voor de broodjesservice, dan krijg je elke ochtend verse kaiserbroodjes. Als je een speciale themaweek boekt bij de BauernLodge, is een bergontbijt op een speciale plek inbegrepen.

Onze tip



Een spectaculaire tip deze keer: op slechts tien minuten afstand van de lodge ligt de langste hangbrug ter wereld, de Highline179. De brug loopt naar de ruïnes van Fort Claudia.

Lekker eten

Je kunt zelf koken of aanschuiven bij een van de traditionele restaurants in het dorpje Höfen of een authentieke berghut. De Tiroler keuken is divers en bijzonder smakelijk. Van Tiroler Gröstl (gerecht met aardappel, spek en ei) tot Kaiserschmarrn (in stukken gesneden pannenkoek met pruimencompôte en poedersuiker), Knödel (deegballetjes) en natuurlijk schnitzels die tot ver over de rand van je bord hangen.

Vanaf € 80 per nacht.

Bauernlodge.com

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.