B&B 2B2B in de Hatertse en Overasseltse Vennen

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Tussen de Hatertse en Overasseltse Vennen ligt 2B2B.

Wat is er zo fijn hier?

Deze nieuwe B&B ligt in een prachtig natuurgebied: de Hatertse en Overasseltse Vennen – op een kwartier rijden van Nijmegen. Temidden van een licht glooiend landschap met heidevelden, meertjes en zandvlaktes ligt 2B2B aan een doodlopende zandweg. Er is slechts één gastenkamer die de omvang heeft van een huisje. Een slaapkamer met glazen pui, een woonkamer met grote glazen gevel, een haard en een lange tafel waar het ontbijt geserveerd wordt. Bonus? De rust en ruimte.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Gastvrouw Marieke heeft naast haar B&B ook een eigen cateringbedrijf. Je begrijpt dat het ontbijt dan ook echt een feest is. Marieke weet als geen ander haar gasten te verwennen met huisgemaakte baksels, vers fruit en sap, koffie (ze is ook barista), diverse soorten brood en beleg.

Onze tip

Reserveer ook de bioscoop tijdens je verblijf. Na een wandeling langs de vennen plof je neer in de luxe en grote privé-thuisbioscoop. Je hebt de keuze uit tientallen films. Borrelplankje erbij en genieten maar.

Lekker eten

Spring op de fiets naar Nijmegen. In het westen van de stad ligt Honigcomplex aan de Waal, een voormalige fabriek waar nu allerlei leuke bedrijven zijn gevestigd. Je kunt bijvoorbeeld lekker eten bij restaurant De Meesterproef, waar ze gebruikmaken van klassieke en vergeten technieken als pekelen, wecken, roken en conserveren

Vanaf € 129 per nacht inclusief ontbijt.

2b2b.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.