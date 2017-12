B&B Summertime in het Belgische Koksijde

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. B&B Summertime ligt in het Belgische Koksijde. Een nieuwe B&B waar ook op een grijze koude dag een zomers briesje waait.

Wat is er zo fijn hier?

Eigenares Suze is fan van Scandinavië en het hygge-gevoel is hier overal terug te vinden. Wollen plaids, hout- en natureltinten, vachtjes, kussens en een open haard. Hier heb je de luxe en verwennerij van een hotel, maar wel de gastvrijheid en charme van een bed & breakfast.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Uit de grote open keuken komt zo veel lekkers dat je er de hele ochtend voor uit wilt trekken. Met verschillende soorten brood, croissants, vers sap, een eitje zoals jij ‘m wilt, yoghurt met cruesli, kaas en vleeswaren uit de streek.

Onze tip

Westhoek, waar Koksijde ligt, wordt ook wel ‘de streek van het goede leven’ genoemd. Doe een Rondje Westhoek met veel culinaire tussenstops in een Volkswagen-busje met chauffeur.

Lekker eten

In Nieuwpoort, Koksijde en Knokke zitten veel fijne restaurants. Net nieuw is Wasserette in Nieuwpoort-stad, waar eigenaren Hannelore en Wibo je een ‘totaalbeleving’ van een maaltijd willen laten ervaren.

Vanaf € 95 per nacht op basis van logies en ontbijt

Bnbsummertime.com

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.