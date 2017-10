Bosbries in Drenthe

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. In natuurgebied Sleenerzand in Drenthe ligt 4-persoons bungalow Bosbries, een huis om je een paar dagen terug te trekken deze herfst.

Wat is er zo fijn hier?

De open haard, de bank, de enorme tuin en de mooie omgeving. Een bungalow als Bosbries nodigt je uit om even niets te doen. Met een stapel boeken en fijn gezelschap naar Drenthe te vertrekken en een paar dagen offline te gaan. Wandelingen te maken in het nabijgelegen bos en te dwalen in natuurgebied Sleenerzand.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Je kunt zelf boodschappen meenemen en je ontbijt op je eigen tijd maken. Een kan koffie, de broodjes in de oven. Bij mooi weer geniet je van je ontbijt met een vogelconcert op de achtergrond.

Onze tip

Hunebedden, vennen en heide: in en rondom het Sleenerzand vind je volop natuur met fiets- en wandelpaden. Een wel heel bijzonder wandelpad brengt je op grote hoogte: het Boomkroonpad. Een pad door de toppen van de bomen op de Hondsrug.

Lekker eten

Op een halfuurtje rijden van Bosbries ligt een theehuis waar het thema natuur mooi doorgetrokken is in het interieur. Droogbloemen, geweien, schilderijen met vogels en dieren en in het midden een grote ronde haard met fauteuils eromheen. Reserveer de afternoon tea, geserveerd op een plank.

Vanaf € 245 per weekend.

Vakantiebungalowdrenthe.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.