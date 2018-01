We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje (of wat langer) weg. In Cabanes La Truite d’Argent in de Belgische Ardennen ben je even weg van alle drukte.

Wat is er zo fijn hier?

Twee houten huisjes staan verstopt in het groen (of tussen de besneeuwde bomen zoals op deze foto) in een stille vallei vlakbij Houffalize. De 2-persoons cabanes staan aan een beekje, omringd door bomen. Hier kun je je in alle rust terugtrekken. Boek een romantisch weekendje weg, kruip samen bij de houtkachel met een boek en een kop thee of glas wijn, of geniet op een zomeravond op je veranda.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt verzorg je zelf. Er staat een Nespresso-apparaat en optioneel kun je ook voor het ontbijt (€ 12,50 p.p.) aanschuiven in de herberg, op loopafstand.

Onze tip

Maak een wandeling van 1,5 uur naar het dorpje Houffalize. Je wandelt door de bossen van natuurpark Des Deux Ourthes. Na een koffie, lunch of Belgisch biertje wandel je weer terug naar je huisje.

Lekker eten

Met de bijbehorende herberg op loopafstand hoef je niet ver weg te gaan voor het diner. Dagelijks serveren ze hier een wisselend viergangendiner met verse ingrediënten.

Vanaf € 330,- per weekend

Cetturu.com

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.