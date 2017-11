Hei15 in Limburg

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. In het Zuid-Limburgse Heuvelland ligt Hei15, een duurzame design B&B, ook te reserveren als groepsaccommodatie.

Wat is er zo fijn hier?

Als je voorbij Maastricht de snelweg verlaat en door de heuvels rijdt, voel je de rust over je heen komen. Hei15 versterkt dat gevoel. Door de ligging en zeker ook door het weidse uitzicht. De B&B van Julie en Stefan is duurzaam gebouwd. Met veel zorg kozen ze de materialen, ook voor binnen. De vijf gastenkamers zijn ontwerpen door Nederlandse designers. Ze hebben allemaal iets unieks: van vrijstaand bad tot schilderachtig uitzicht.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt wordt uitgestald in de keuken op houten planken, leisteen en servies van House Doctor. Vers sap, elke dag een andere smoothie, yoghurt met granola, een grote schaal vers fruit, verschillende soorten brood, een ei naar keuze en verschillende soorten ham en kaas. Een goed begin!

Onze tip

Maak vanaf de kerk in Noorbeek een rondwandeling naar Ulvend, op de grens met België. Je wandelt langs wijngaarden en weilanden, heuvel op en af. Bovenop de heuvel ligt ’t Bakhuis, een fijne tussenstop waar je ijs kunt kopen dat is gemaakt van verse boerenmelk.

Lekker eten

Handig: aan de overkant bij Hei15 ligt restaurant op de Hej, waar je verrassend goed eet. Dagelijks een wisselend drie-gangen menu.

Vanaf € 110 per nacht.

Hei15.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.