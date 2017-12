Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl deelt voor Flow iedere week een bijzonder plekje voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Onlangs schreef ze Koud, een boek over het fijne van de winter.

Marleen: “Geen seizoen is zo verrassend als de winter. Hoewel je misschien als eerste denkt aan donkere en natte dagen, heeft het koudste seizoen van het jaar veel moois te bieden.” Ze vertelt je graag waar je mooie winterwandelingen kunt maken, welke huisjes een houtkachel of hottub hebben en waar je kunt aanschuiven voor een winterse barbecue. Ook deelt ze tips voor dagjes weg en een aantal winterrecepten, zoals appel-cranberry-crumble en glühwein.

Koud – Tips en bijzondere plekjes om de winter te beleven is het eerste boek in een serie van vier. In 2018 verschijnen er in samenwerking met Vrolijk Fabriek nog drie andere boeken die passen bij de andere drie seizoenen: Fris, Zwoel en Guur. Hier vind je meer informatie over Koud en de andere boeken.