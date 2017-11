We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Aan de IJsselmeerdijk bij Stavoren kun je met zes mensen logeren in het Zonnig Zeehuis.

Wat is er zo fijn hier?

Sommige vakantiehuizen zijn ook fijn bij slecht weer. Het Zonnig Zeehuis in Stavoren is zo’n huis. Knus met een witte basis en grote ramen (waardoor het er lekker licht is) en met hippe behangetjes en accessoires. Je loopt de achtertuin uit en staat op de dijk, waar je goed kunt wandelen. Na afloop kruip je bij de houtkachel op de bank, met een boek bijvoorbeeld. Geen afleiding (er is geen wifi), alleen jij en je gezelschap.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf klaar. Bak broodjes in de oven, zet een pot koffie en kook een eitje.

Onze tip

In Hemelum ligt it Flinkeboskje, waar met regelmaat evenementen worden georganiseerd. Van aanschuifdiners tot kofferbakverkopen, streekmarkten en een kerstfair (check de agenda). Kun je meteen even binnenlopen bij de Sip & Clara pop-upstore.

Lekker eten

Een avondje culinair genieten? Reserveer een tafel bij restaurant De Hinde aan de oude haven in Hindeloopen. Verse vis en spannende seizoenspecialiteiten met lekkere wijn.

Vanaf € 85 per nacht op basis van logies.

Airbnb.nl/rooms/12374483

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.