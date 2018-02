Het Pompeblêd in Friesland

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. In Nationaal Park De Alde Feanen in Friesland ligt Natuurkampeerterrein De Reidplûm met ernaast een houten trekkershut: Het pompeblêd.

Wat is er zo fijn hier?

Zodra je de snelweg verlaat, rijd je de natuur in: Nationaal Park De Alde Feanen met veel water, weilanden, riet en moerasbossen én het dorp Eernewoude. Net daarbuiten ligt het Natuurkampeerterrein van Barbara en Jurjen en ernaast staat de 4-persoons ‘hut’ die Jurjen zelf heeft gebouwd. Robuust van buiten, knus en gezellig van binnen. Met een bedstee voor twee, een stapelbed voor kinderen en een zithoek. Een picknicktafel voor de deur en het sanitair om de hoek.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het huisje heeft een eenvoudige keuken waar je zelf een ontbijt kunt maken.

Onze tip

Nationaal Park De Alde Feanen verken je het beste vanaf het water. En daar zijn veel leuke manieren voor: peddelsurfen, kanoën of varen in een sloep. Huur een elektrische boot, zodat je alleen de geluiden van de natuur hoort.

Lekker eten

Reserveer een high tea bij De Arrestant in het dorp Wergea, niet ver van Eernewoude. Hier krijg je een traditionele Engelse high tea of afternoon tea geserveerd. In de tuin of nog unieker: aan boord van een sloep.

Vanaf € 50 per nacht

Facebook.com/natuurkampeerterreindereidplum

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.