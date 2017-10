We zijn altijd op zoek naar leuke hotelletjes en andere slaapadressen. Voor een paar dagen weg of wat langer ertussenuit. De kamers van het Mary K Hotel in Utrecht zijn ontworpen in samenwerking met lokale kunstenaars.

Negen kamers telt het Utrechtse Mary K Hotel, elk met een eigen uitstraling: eigenaar Marijke ontwierp de hotelkamers zelf, in samenwerking met lokale kunstenaars. Het hotel – in een monumentaal pand – ligt in hartje centrum aan de Oude Gracht. Alle medewerkers wonen in Utrecht, dus je krijgt veel inside-tips. Het ontbijt is biologisch, er is een tuin waar je lekker kunt lezen en fietsen huur je om de hoek. En elke paar maanden is er in de veertiende-eeuwse werfkelder een tentoonstelling van een beginnende of gevestigde kunstenaar.

