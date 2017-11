moom in De Panne

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Uitwaaien aan zee is altijd fijn. Bijvoorbeeld aan de Belgische kust, waar moom afgelopen zomer is geopend.

Wat is er zo fijn hier?

Bij moom kun je goed slapen, maar ook lekker ontbijten en lunchen. Het sfeertje en de inrichting is Scandinavisch en dus rustig. Denk: neutrale witte basis, houten vloeren, grijze en zwarte accessoires. Een goede uitvalsbasis voor een paar dagen aan zee.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het uitgebreide ontbijt wordt door gastvrouw Naomi (met hulp van haar moeder) klaargemaakt. Je krijgt onder meer abrikozenbrood, zelfgemaakte jam, chocoladepasta, vleeswaren uit de regio, een smoothie, Zweeds speltbrood, ei, vers sapje en goede koffie of thee.

Onze tip

Het strand van De Panne, het breedste strand van België, ligt op nog geen vijf minuten lopen. Maak een stevige strandwandeling, zoek schelpen of geniet van de zon.

Lekker eten

Na je strandwandeling moet je eigenlijk weer even terug naar moom. Voor een huisgemaakt taartje of een lekkere lunch, samengesteld met regionale ingrediënten, passend bij het seizoen. Van quiche met pompoen, geitenkaas en hazelnoot tot ravioli met truffelsaus en courgette-broccolisoep.

Vanaf € 75 per nacht op basis van logies/ontbijt.

Moomdepanne.be

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.